Помогите пожалуйста Решите уравнение y:4,2=3,4:5,1 И задачи прошу На изготовление некоторого количества одинаковых деталей первый станок тратить 3,5 мин , а второй 5 мин .Сколько деталей в минуту изготовляет второй станок...

Математика

Помогите пожалуйста Решите уравнение y:4,2=3,4:5,1 И задачи прошу На изготовление некоторого количества одинаковых деталей первый станок тратить 3,5 мин , а второй 5 мин .Сколько деталей в минуту изготовляет второй станок, если первый станок изготовляет 20 деталей в минуту? 2 задача Для изготовления 18 одинаковых приборов потребовалось 27 г платины .Сколько платины потребуется для изготовления 28 таких приборов Помогите прошу срочно!!!

Автор: Гость