Помогите пожалуйста Решите уравнение y:4,2=3,4:5,1 И задачи прошу На изготовление некоторого количества одинаковых деталей первый станок тратить 3,5 мин , а второй 5 мин .Сколько деталей в минуту изготовляет второй станок...
Математика
Помогите пожалуйста Решите уравнение y:4,2=3,4:5,1 И задачи прошу На изготовление некоторого количества одинаковых деталей первый станок тратить 3,5 мин , а второй 5 мин .Сколько деталей в минуту изготовляет второй станок, если первый станок изготовляет 20 деталей в минуту? 2 задача Для изготовления 18 одинаковых приборов потребовалось 27 г платины .Сколько платины потребуется для изготовления 28 таких приборов Помогите прошу срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
Y=(4,2*3,4)/5,1 y=2,8 задача 1 Высчитаем,сколько деталей произвёл 1 станок за 3,5 мин: 20*3,5=70 (деталей за 3,5 мин) Зная,что станок производит 70 деталей,высчитываем: 70/5=14 (деталей в минуту производит 2 станок) 2 задача Составим пропорцию: 18 приб-27г 28 приб-Х г Х=(28*27)/18 Х=42(г платины надо для 28 приборов
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