Помогите пожалуйста решить эту задачу!!! Установить формулу неорганического веще??тва,содержащего 20% магния, 53,55% кислорода;остальное приходится на неизвестный элемент.Как найти этот элемент???
Химия
Помогите пожалуйста решить эту задачу!!! Установить формулу неорганического веще??тва,содержащего 20% магния, 53,55% кислорода;остальное приходится на неизвестный элемент.Как найти этот элемент???
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