Кто подарил варюше стальное колечко почему девочка заплакала потеряв колечко почему хотела найти опиши приход весны

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Мама подарила Валюше колечко? Быть может мамино сердечко, давно остановилось навечно? Наверное по этому девочка плачет, ведь дорого стоит ей это колечко, ведь память осталось в стальном сердечке и осталось там навечно. Тадаам)