Кто подарил варюше стальное колечко почему девочка заплакала потеряв колечко почему хотела найти опиши приход весны
Литература
Кто подарил варюше стальное колечко почему девочка заплакала потеряв колечко почему хотела найти опиши приход весны
Ответ(ы):
Гость:
Мама подарила Валюше колечко? Быть может мамино сердечко, давно остановилось навечно? Наверное по этому девочка плачет, ведь дорого стоит ей это колечко, ведь память осталось в стальном сердечке и осталось там навечно. Тадаам)
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