9. Чему равна площадь квадрата, периметр которого 12 см?

Математика
9. Чему равна площадь квадрата, периметр которого 12 см?
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Ответ(ы):
Гость:
12:4=3см - а 3*3=9 см² Ответ: 9 см².
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