Наборщица за один день может набрать 4\17 текста рукописи. успеет ли она набрать всю рукопись : а)4 дня. б) 5 дней?

Математика
Наборщица за один день может набрать 4\17 текста рукописи. успеет ли она набрать всю рукопись : а)4 дня. б) 5 дней?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите пожалуйста решить эту задачу!!! Установить формулу неорганического веще??тва,содержащего 20% магния, 53,55% кислорода;остальное приходится...
Ответить
Химия
Вычисли скорость реакции если скорость по водороду равна
Ответить
Литература
Кто подарил варюше стальное колечко почему девочка заплакала потеряв колечко почему хотела найти опиши приход весны
Ответить
История
Какие особенности власти обеспечивали прочность державы Персов?
Ответить
Математика
Сколько будет 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+5:5*5
Ответить