Наборщица за один день может набрать 4\17 текста рукописи. успеет ли она набрать всю рукопись : а)4 дня. б) 5 дней?

Математика

Наборщица за один день может набрать 4\17 текста рукописи. успеет ли она набрать всю рукопись : а)4 дня. б) 5 дней?

Автор: Гость