Наборщица за один день может набрать 4\17 текста рукописи. успеет ли она набрать всю рукопись : а)4 дня. б) 5 дней?
Математика
Наборщица за один день может набрать 4\17 текста рукописи. успеет ли она набрать всю рукопись : а)4 дня. б) 5 дней?
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