У магазин привезли 5 кг картоплі 268 кг буряків і 186 кг моркви скільки всього кілограм овочів привезли в магазин?

Математика
У магазин привезли 5 кг картоплі 268 кг буряків і 186 кг моркви скільки всього кілограм овочів привезли в магазин?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5 + 268 + 186 = 459 кг
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