СРОЧНО, ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!! Виконати на А-4: 10 цікавих фактів Південної Америки (природа, населення і т.д.).

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1. 25% світового потенціалу гідроресурсів (освоєно - 16%) 2. 25% в загальному енергоспоживанні припадає на деревне паливо і біомасу 3. Низькі показники споживання енергії на одного жителя 4. 18% гірничорудної промисловості світу: 33% світового видобутку мідної руди; 30% - залізної руди; 25% - марганцю; 25% - бокситів 5. Бразилія фактично не відноситься до Латинській Америці, з іншого боку, географічно вона лежить в континенті Південна Америка. 6. У всіх країнах основний (або один з основних) мова - іспанська. Причому, якщо ви хоч трохи говорите по-іспанськи, розуміти мексиканців або колумбійців набагато легше, ніж самих іспанців. 7. Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, Коста-Ріка, Панама і Колумбія мають вихід як до Атлантичного, так і до Тихому океанах. 8. Латинська Америка дуже популярна своїми "мильними операми", або так званими теленовели. Самі тривалі із них знімалися в 60х роках в Аргентині і складалися з більш ніж 600 серій. 9. Першим Чемпіоном світу з футболу стала збірна одній з країн Латинської Америки. Це не Аргентина і не Бразилія, а скромний на сьогоднішній день Уругвай, став кращою командою планети в 1930 році 10. Всього ж країни Латинської Америки досить часто організовували світові першості з футболу: вони відбулися в Мексиці (двічі), Уругваї, Чилі та Аргентині.