10a*(a+1)-(a-3)^2-16a при a равной 1/3
Алгебра
10a*(a+1)-(a-3)^2-16a при a равной 1/3
Ответ(ы):
Гость:
10а*(а+1)-(а-3)^2-16а=10а^2+10а-а^+6а-9-16а=9а^2-9 потом подставляем 1/3 9*(1/3)^2-9=9*1/9-9=9/9-9=1-9=-8
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