Найдите модули следущих чисел. ответы запишите в виде равенства 5/12; 1/9
Математика
Найдите модули следущих чисел. ответы запишите в виде равенства 5/12; 1/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это же легко : число под модулем всегда положительное просто если бы стоял (-) ты бы менял знак на (+) , а здесь числа и так положительные так что ничего не меняй просто пиши под знаком модуля |5/12| , |1/9|
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