Найдите наименьшее и наибольшее значения линейной функции: y=3x на луче ( -∞; -1] Пожалуйста ребят с: На графике можно это нарисовать?

Гость: Гость:

Неверно решил: Ты работаешь с отрицательными числами, а не с положительными, поэтому наибольшее решение здесь - это -3 (т.к. оно ближе к нулю, чем минус бесконечность), а наименьшее - отсутствует. На графике показать можно только наибольшее решение. Его координаты: (-1; 3).