Найдите наименьшее и наибольшее значения линейной функции: y=3x на луче ( -∞; -1] Пожалуйста ребят с: На графике можно это нарисовать?
Алгебра
Найдите наименьшее и наибольшее значения линейной функции: y=3x на луче ( -∞; -1] Пожалуйста ребят с: На графике можно это нарисовать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неверно решил: Ты работаешь с отрицательными числами, а не с положительными, поэтому наибольшее решение здесь - это -3 (т.к. оно ближе к нулю, чем минус бесконечность), а наименьшее - отсутствует. На графике показать можно только наибольшее решение. Его координаты: (-1; 3).
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