Какому событию посвещё стих бородино

Литература
Какому событию посвещё стих бородино
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Автор: Гость
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Гость:
По точнее, можно, пожалуйста?!
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