Найдите нод и нок чисел 98 и 103; 165 и 205

Математика
Найдите нод и нок чисел 98 и 103; 165 и 205
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольший общий делитель НОД ( 98;  103) = 1 Наименьшее общее кратное  НОК ( 98;  103) = 10094 Наибольший общий делитель НОД ( 165;  205) = 5 Наименьшее общее кратное  НОК ( 165;  205) = 6765
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