Найдите нод и нок чисел 98 и 103; 165 и 205
Математика
Найдите нод и нок чисел 98 и 103; 165 и 205
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольший общий делитель НОД ( 98; 103) = 1 Наименьшее общее кратное НОК ( 98; 103) = 10094 Наибольший общий делитель НОД ( 165; 205) = 5 Наименьшее общее кратное НОК ( 165; 205) = 6765
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