Найдите объем прямоугольного параллелепипеда,если a= 5/6 м, b=2/5 м, c=1 целая 1/2 м. ?

Математика

Найдите объем прямоугольного параллелепипеда,если a= 5/6 м, b=2/5 м, c=1 целая 1/2 м. ?

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