Найдите объем прямоугольного параллелепипеда,если a= 5/6 м, b=2/5 м, c=1 целая 1/2 м. ?
Математика
Найдите объем прямоугольного параллелепипеда,если a= 5/6 м, b=2/5 м, c=1 целая 1/2 м. ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем прямоугольного параллелепипеда - площадю основания на высоту. S = a*b*c = 5*2*3/6*5*2 =1/2 м3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мама сварила 12 л вишневого варенья и 15 л клубничного. Все варенье разлили в трехли??ровые банки. Сколько банок понадобилось
Английский язык
Where is the bed? Where is the lamp? Where is the chair? Where is the armchair? Where is the bookshelf? Where is the carpet?
Математика
На окружности с центром О отмечены точки А и Б так что угол аоб равен 66 градусов дл??на меньшей дуги AB равна 99 Найдите длину большей дуги.10 зад...
Русский язык