Найдите объем прямоугольного параллелепипеда,если его длина равна 4 целых 2/3 см,ширина 4/7 см и высота-1,5см . Это как задача

Математика

Найдите объем прямоугольного параллелепипеда,если его длина равна 4 целых 2/3 см,ширина 4/7 см и высота-1,5см . Это как задача

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