Найдите объем прямоугольного параллелепипеда,если его длина равна 4 целых 2/3 см,ширина 4/7 см и высота-1,5см . Это как задача
Математика
Найдите объем прямоугольного параллелепипеда,если его длина равна 4 целых 2/3 см,ширина 4/7 см и высота-1,5см . Это как задача
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. находим площадь S = a*b= 4.2/3 * 4/7 =14/3*4/7=8/32. находим объем V=P*h=8/3*1,5=8/3 * 3/2 = 4Ответ: объем равен 4 см³
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