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Найдите остаток от длины 387на25 пож
Математика
Найдите остаток от длины 387на25 пож
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
387:25=15 (ост. 12) …………………вот так.……………………
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