Найдите периметр шестиугольника Три стороны которого равны по 8 сантиметров а три другие 10 сантиметров

Математика
Найдите периметр шестиугольника Три стороны которого равны по 8 сантиметров а три другие 10 сантиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно 8*10 равен 80 Это очень простоПириметор шестиугольника
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