Найдите площадь этой фигуры. Очень нужно!!!

Математика
Найдите площадь этой фигуры. Очень нужно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фигуру можно разбить на три части: 1) Прямоугольник с длиной 6 см и шириной 25 мм=2,5 см 2) прямоугольник  с длиной 2 см и шириной 1 см 3) прямоугольный треугольник с катетами 1.5 см и 2 см или достроить этот треугольник до прямоугольника с длиной 2 см и шириной 1,5 см  и найти половину площади прямоугольника Ответ. S= 6·2,5 + 2·1  + (2·1,5)/2= 15 + 2 +1,5= 18,5 кв см
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