Найдите площадь фигуры, изображенной на рисунках
Геометрия
Найдите площадь фигуры, изображенной на рисунках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sтреугольника =1/2*6(основание)*6(высота)=18 sтрапеции=1/2*(2+3)*5(высота)=12,5 Если правильно конечно)
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