Найдите площадь комнаты,изображенной на платье в масштабе 1:100 1)Найдите длину окружности радиуса 12 см число"p" округлите до десятых 2)Найдите радиус окружности,если длина ровна 25,25 (p равно 3,14)
Математика
Найдите площадь комнаты,изображенной на платье в масштабе 1:100 1)Найдите длину окружности радиуса 12 см число"p" округлите до десятых 2)Найдите радиус окружности,если длина ровна 25,25 (p равно 3,14)
Ответ(ы):
Гость:
1) в 1 см на карте- 100 см на самом деле. измерь на карте и умножь на 100. 2)L=2*pi*R L=2*12*3.1=74.4 см 3) R=L:2*pi R=25.25:6,28=4,02 cм
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