Найдите площадь комнаты,изображенной на платье в масштабе 1:100 1)Найдите длину окружности радиуса 12 см число"p" округлите до десятых 2)Найдите радиус окружности,если длина ровна 25,25 (p равно 3,14)

Математика
Найдите площадь комнаты,изображенной на платье в масштабе 1:100 1)Найдите длину окружности радиуса 12 см число"p" округлите до десятых 2)Найдите радиус окружности,если длина ровна 25,25 (p равно 3,14)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)  в 1 см на карте- 100 см на самом деле. измерь на карте и умножь на 100. 2)L=2*pi*R L=2*12*3.1=74.4 см 3) R=L:2*pi R=25.25:6,28=4,02 cм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите длину дуги,составляющей 5 12-цатых (дробь) окружности,радиус которой равен 36 дм.
Ответить
Русский язык
1. Как отличить наречие в сравнительной степени от прилагательного в сравнительной степени? 2. С помощью каких способов образуются наречия? 3. ...
Ответить
Математика
Сложите три седьмых числа 21 и пять шестых числа 60
Ответить
Другие предметы
Подскажите пожалуйста как этот цветок называется? СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
(223440-130*х):35=6020 помогите решить уравнения
Ответить