Найдите площадь круга, если 2,3 длинны окружности этого круга равны

Математика
Найдите площадь круга, если 2,3 длинны окружности этого круга равны
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Sкр=?    формула: Sкр=π*R² С=2,3     R=? С=π*D D=C:π D=2,3:π=2,3 R=D:2 R=2,3:2=1,15 Sкр=π*1,15² Sкр=3,14*1,3225=4,15265
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