Найдите площадь круга, если 2,3 длинны окружности этого круга равны
Математика
Найдите площадь круга, если 2,3 длинны окружности этого круга равны
Ответ(ы):
Гость:
Sкр=? формула: Sкр=π*R² С=2,3 R=? С=π*D D=C:π D=2,3:π=2,3 R=D:2 R=2,3:2=1,15 Sкр=π*1,15² Sкр=3,14*1,3225=4,15265
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
Масса пятнадцати одинаковых корзин со сливами 69 кг. Сколько килограммов слив в од??ой корзине,если масса пустой корзины 1кг 500 г
Русский язык
Русский язык