Найдите площадь параллелограма ,если его две стороны равны 12 и 11 , а угол между ним?? равен 30°
Геометрия
Найдите площадь параллелограма ,если его две стороны равны 12 и 11 , а угол между ним?? равен 30°
Ответ(ы):
Гость:
Например можно решить так:Дано: параллелограмм АВСD, АВ=12см, АD= 11см, угол А= 30 градусов, ВH-высота.Найти: S-?см^2Решение: т.к. угол А=30 градусов, то катет ВH равен половине гипотенузы АВ в треугольникеАВH, значит ВH=12:2=6см. S =АD*BH=6*11=66см^2Ответ:66см^2Вроде всё:)
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