Найдите площадь прямоугольника.заполните таблицу

Математика
Найдите площадь прямоугольника.заполните таблицу
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Ответ(ы):
Гость:
Что бы найти площадь прямоугольника надо умножите ширину на длину
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