Два одинаковых заряда в масле на расстояние 50см друг от друга взамоидействует с с??лой 5,83мкН .найти величину зарядов. Диэлектрическая проницаемость масла равна 2. помогите пож
Физика
Два одинаковых заряда в масле на расстояние 50см друг от друга взамоидействует с с??лой 5,83мкН .найти величину зарядов. Диэлектрическая проницаемость масла равна 2. помогите пож
Ответ(ы):
Гость:
F=k*q ^2/eR ^2; q= корень из (FeR ^2/k)=корень из (5,83*10^-6*2*0,5*0,5/9*10^9)= корень из 3,24*10^-18=1,8*10^-9 Кл
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