Два одинаковых заряда в масле на расстояние 50см друг от друга взамоидействует с с??лой 5,83мкН .найти величину зарядов. Диэлектрическая проницаемость масла равна 2. помогите пож

Физика

Два одинаковых заряда в масле на расстояние 50см друг от друга взамоидействует с с??лой 5,83мкН .найти величину зарядов. Диэлектрическая проницаемость масла равна 2. помогите пож

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