Не выполняя построений найдите координаты точек параболы y=x^2+2x-1 и прямой y=x-1
Алгебра
Не выполняя построений найдите координаты точек параболы y=x^2+2x-1 и прямой y=x-1
Ответ(ы):
Гость:
Y=x²+2x-1 y=x-1 x²+2x-1=x-1 x²+2x-x-1+1=0 x²+x=0 x(x+1)=0 x=0 или х+1=0 х=0 х=-1 у(0)=0-1=-1 у(-1)=-1-1=-2 (0;-1) и (-1;-2)- координаты искомых точек пересечения
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