Найдите площадь прямоугольного участка (в га) , если его длина равна 4,8 км , а ширина равна 820 м. Помогите пожалуйста .

Геометрия

Найдите площадь прямоугольного участка (в га) , если его длина равна 4,8 км , а ширина равна 820 м. Помогите пожалуйста .

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