Найдите площадь прямоугольного участка (в га) , если его длина равна 4,8 км , а ширина равна 820 м. Помогите пожалуйста .
Геометрия
Найдите площадь прямоугольного участка (в га) , если его длина равна 4,8 км , а ширина равна 820 м. Помогите пожалуйста .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4800*820=3936000м =393,6 га
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