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Помогите сделать номер 9 а и б
Математика
Помогите сделать номер 9 а и б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1102 б) 62724-11919 во втором я не уверенна,но вроде так
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