Почему жрецы были богаты и могуществеными?
История
Почему жрецы были богаты и могуществеными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что если человек издевается над богом в какойта церкви то он скажет убейте этого человека пусть бог нас помилует а богаты потому что люди подавали деньги жрецам
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