Какую массу меди имеющей температуру 83 можно расплавить, передав ей количество теплоты 1,17 МДж

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Для того, чтобы расплавить медь нужно сначала нагреть ее до температуры плавления Tпл=1083 град Цельсия, передав ей количество теплоты Q1=C*m*(Tпл-T)=385Дж/(кг*град)*m(кг)*(1083-83)град=m(кг)*0.385 Мдж Затем нужно потратить теплоту на плавление Q2=m*Лябда=m(кг)*0.2Мжд/кг Вся потраченная теплота Q=Q1+Q2=1.17Мдж по условию задачи. Отсюда определяем массу меди m=1.17 /(0.385+0.2)кг=2кг