Какую массу меди имеющей температуру 83 можно расплавить, передав ей количество теплоты 1,17 МДж
Физика
Какую массу меди имеющей температуру 83 можно расплавить, передав ей количество теплоты 1,17 МДж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того, чтобы расплавить медь нужно сначала нагреть ее до температуры плавления Tпл=1083 град Цельсия, передав ей количество теплоты Q1=C*m*(Tпл-T)=385Дж/(кг*град)*m(кг)*(1083-83)град=m(кг)*0.385 Мдж Затем нужно потратить теплоту на плавление Q2=m*Лябда=m(кг)*0.2Мжд/кг Вся потраченная теплота Q=Q1+Q2=1.17Мдж по условию задачи. Отсюда определяем массу меди m=1.17 /(0.385+0.2)кг=2кг
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