Найдите понятие которое является обобщающим для всех остальных понятий представ??енного ниже ряда и запишите цифру под которой оно указано. 1) прибыль; 2) доход; 3) рента; 4) заработная плата; 5) процент.

Обществознание

Найдите понятие которое является обобщающим для всех остальных понятий представ??енного ниже ряда и запишите цифру под которой оно указано. 1) прибыль; 2) доход; 3) рента; 4) заработная плата; 5) процент.

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