Найдите понятие которое является обобщающим для всех остальных понятий представ??енного ниже ряда и запишите цифру под которой оно указано. 1) прибыль; 2) доход; 3) рента; 4) заработная плата; 5) процент.
Обществознание
Найдите понятие которое является обобщающим для всех остальных понятий представ??енного ниже ряда и запишите цифру под которой оно указано. 1) прибыль; 2) доход; 3) рента; 4) заработная плата; 5) процент.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ будет доход
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Complete the sentences with correct adverb or preposition. 1.Shall i put the plates ... the cupboard? 2.I took the ham .. of the fridge,made a ...
Обществознание
Выбирите 3 наиболее важных на ваш взгляд моральных принципа и заполните таблицу 1 ??оральные принцыпы 2 Характеристика 3 Примеры