Найдите пожалуйста сказку про лису!!!!! СРОЧНО!!!

Гость: Гость:

Лиса под деревом сидела. Упал лисе на спину листок с дерева. Вскочила лиса и побежала, а навстречу волк: — Лисичка, что случилось? — Как что случилось? Земля рушится, небо валится! — Кто тебе сказал? — Своими глазами видела, своими ушами слышала! — и побежала. — И я с тобой! — говорит волк. — Бежим!Бежали, бежали — навстречу медведь. — Волк, куда бежишь, что случилось? — Как что случилось? Земля рушится, небо валится! — Кто тебе сказал? — Лиса. — Лисичка, а тебе кто сказал? — Своими глазами видела, своими ушами слышала. — И я с вами! — Бежим!Бежали, бежали — навстречу козел. — Медведь, что случилось, куда бежишь? — Земля рушится, небо валится! — Кто сказал? — Волк. — Волк, а тебе кто сказал? — Лиса. — Лисичка, тебе кто сказал? — Своими глазами видела, своими ушами слышала! — И я с вами! — Бежим!Бежали, бежали, встретили еще барана да петуха, и им так же сказали, и они побежали. Собрались так и пошли вместе лисица, волк, медведь, козел, баран и петух.К вечеру пришли на мельницу, решили там заночевать. Вошли и расселись: на первом месте лиса, потом — волк, медведь, козел, баран, а на последнем — петух.Встала лиса и сказала: — Я старшая, волк старший, медведь старший, козел старший, баран старший, петух здесь самый младший.Набросились все на петуха и в куски его разорвали. Когда кончили, встала опять лиса: — Я старшая, волк старший, медведь старший, козел старший, баран здесь самый младший.Набросились на барана, и его в куски разорвали. Мясо съели, сало в горшок спрятали. Кончили, встала лиса и начала: — Я старшая, волк старший, медведь старший, козел здесь самый младший. Схватили козла, разорвали его, мясо съели, сало в горшок положили. Опять встала лисица: — Я старшая, волк старший, медведь здесь самый младший.Набросились на медведя волк и лиса. Началась борьба, дерутся, катаются по земле, тянут друг друга, не одолеть медведя волку с лисой!Дрались, дрались, обессилел все же медведь. Убили его волк с лисой, шкуру содрали, мясо сварили, а сало в горшок положили. Наполнили горшок доверху.Хватило медвежьего мяса лисе с волком на неделю. Когда съели все мясо, хочет волк за сало приняться, а лисица сердится: — Во всем вы, волки, жадны! Потерпи, знаешь ведь, чем больше сало лежит, тем вкуснее; подождем еще неделю, а там съедим.Согласился волк. Лисичка каждую ночь крадется к горшку, таскает сало, досыта наедается, а волк с голоду умирает. Прошла неделя, съела лиса все сало. — Откроем горшок хоть сегодня, — говорит волк. — Хорошо, — говорит лиса, — только рука волка счастливей, ты открывай.Сама на окошко залезла, волка к горшку подпустила. Открыл волк горшок — а он пуст. Рассвирепел волк, бросился на лисицу, а она из окошка — скок! — и убежала. Погнался волк за лисой.Бежит лиса, догоняет ее волк, добежали до леса. Вбежала лисица в лес, проскочила меж двух деревьев, бросился за ней волк и застрял промеж тех деревьев — ни вперед, ни назад не пролезть. Обернулась лисичка, посмотрела на волка, дальше побежала. Долго мучился волк, долго тянулся, но вылез-таки из этих деревьев.Вот как-то волк в лесу дрова рубил, видит—бежит лиса, замахнулся волк, запустил топором в лису и хвост ей отрубил. Радуется волк: «Теперь-то я тебя найду, не спрячешься!» Бежит бесхвостая лиса, встретилась с подружками. — Хорошо тебе, лиса, разжирела как! — Оторвите себе хвосты, и вы, как я, разжиреете. — Как же мы себе хвосты оторвем? А то бы с радостью! — Пойдем, я вас научу.Повела лисичка подружек к реке; опустили все лисицы хвосты в воду и всю холодную зимнюю ночь там продержали. К утру все лисьи хвосты примерзли и в реке остались. Узнал волк про это, расстроился: — Как же я теперь свою обманщицу узнаю?Думал, думал волк и придумал; протянул через реку веревочный мостик, думает: «Пройдут лисицы по мосту, всех он выдержит, а мою обманщицу не выдержит и прорвется: она самая жирная». Так и вышло. Прошли все лисицы по тому мосту, только одна та лиса как стала на мост, так прорвала его и в воду упала. Подбежал волк и схватил лису.Потащил домой, приставил нож к горлу, вот сейчас зарежет ее, а лисица кричит: — Пеструн-перепеструн, пеструн-перепеструн! — Что ты кричишь, лиса? — спрашивает волк. — Ничего. Ах ты, грязнуля этакий, кончай уж, режь поскорей! — Нет, скажи, что ты говорила! — А я говорила, что могу тебя разукрасить так, что никого на свете красивей тебя не будет. — А как же ты меня разукрасишь? — Отпусти, так скажу.Отпустил волк лису. Велела лиса волку принести топор, накалить его на огне докрасна. Волк все исполнил. Взяла лиса топор и говорит: — Теперь ты ложись, я буду топором водить по твоей шее, а ты приговаривай: «Пест-рун-перепеструн, пеструн-перепеструн».Лег волк. Взяла лисица топор, водила, водила им по шее волка, так голову волку и отрезала. Все волчье добро лисе досталось. Если все это неправда, то пусть ничего у нас не заболит.