Допишите предложения , чтобы вторая часть стала частью сложного предложения , под??еркните грамматические основы , какие виды сложных предложений у вас получились 1) Грачи прилетели,и 2) Все было тихо:... 3) Солнце садилос...

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Допишите предложения , чтобы вторая часть стала частью сложного предложения , под??еркните грамматические основы , какие виды сложных предложений у вас получились 1) Грачи прилетели,и 2) Все было тихо:... 3) Солнце садилось там,

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