Допишите предложения , чтобы вторая часть стала частью сложного предложения , под??еркните грамматические основы , какие виды сложных предложений у вас получились 1) Грачи прилетели,и 2) Все было тихо:... 3) Солнце садилос...

Русский язык
Допишите предложения , чтобы вторая часть стала частью сложного предложения , под??еркните грамматические основы , какие виды сложных предложений у вас получились 1) Грачи прилетели,и 2) Все было тихо:... 3) Солнце садилось там,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)...пришла весна. 2)...птицы замолкли,ветер успокоился. 3)...где стоял лес.
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