Помогите написать сочинение на тему : один день из жизни простого война ( он долж??н быть не очень длинным и не очень коротким и желательно трогательным)
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Помогите написать сочинение на тему : один день из жизни простого война ( он долж??н быть не очень длинным и не очень коротким и желательно трогательным)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый день мы живем,но не догадываемся,что за нашу жизнь боролись люди.Один день жизни война очень мучителен.Он спит,но даже не думает,что завтра его может ждать война,которая заберет множество людей.Просыпаясь от шума,грома,пуль он бежит на сражение.Ему страшно.но он идёт до конца.Умирая он остаётся счастливым,ведь он отдал долг своей Родине.Уважайте людей,которые погибли сражаясь за вашу жизнь.
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