моя мать шьет одежду старший брат учится в институте младший брат недавно поступил в школу сестра учиться Только на пятерки Наш дедушка лечит зверей

Математика

моя мать шьет одежду старший брат учится в институте младший брат недавно поступил в школу сестра учиться Только на пятерки Наш дедушка лечит зверей

Автор: Гость