Завидовать судьбе-прямое или переносное значение?
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Завидовать судьбе-прямое или переносное значение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завидовать судьбе это получаеться что переносное значение
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