Когда родился великий английский драматург Шекспир?
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Когда родился великий английский драматург Шекспир?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
родился 23 апреля 1564 года
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