В двух седьмых классах 67 учеников, причём в одном классе на 3 ученика больше, чем в ??ругом. Сколько учеников в каждом классе? Задача: 12 баллов.

Алгебра

В двух седьмых классах 67 учеников, причём в одном классе на 3 ученика больше, чем в ??ругом. Сколько учеников в каждом классе? Задача: 12 баллов.

Автор: Гость