В двух седьмых классах 67 учеников, причём в одном классе на 3 ученика больше, чем в ??ругом. Сколько учеников в каждом классе? Задача: 12 баллов.
Алгебра
В двух седьмых классах 67 учеников, причём в одном классе на 3 ученика больше, чем в ??ругом. Сколько учеников в каждом классе? Задача: 12 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
67-3=64 64/2=32 в первом классе 32+3=35 во втором классе
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