В двух седьмых классах 67 учеников, причём в одном классе на 3 ученика больше, чем в ??ругом. Сколько учеников в каждом классе? Задача: 12 баллов.

Алгебра
В двух седьмых классах 67 учеников, причём в одном классе на 3 ученика больше, чем в ??ругом. Сколько учеников в каждом классе? Задача: 12 баллов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
67-3=64 64/2=32 в первом классе 32+3=35 во втором классе 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Деятельность человека улучшающее состояние природы например высоживание деревь??в и деятельность человека ущучшающее состояние природы например выр...
Ответить
Другие предметы
Як зміниться погода якщо вітер дме з пустелі
Ответить
Математика
Чёрный древесный муравей побывал на пастбище 20 тысяч раз.Сколько раз пробежится этот муравей на пастбище,если сделает такую пробежку ещё 403 500 р...
Ответить
Английский язык
Гарри Поттер и филосовский камень. Ответить 2-4 предложения,на анг.яз 1 Когда он б??л снят. 2 Где он был снят 3 Режиссер фильма 4 Главные...
Ответить
Геометрия
Решите задачу по геометрии 26 плиииз
Ответить