Деятельность человека улучшающее состояние природы например высоживание деревь??в и деятельность человека ущучшающее состояние природы например вырубка лесов.ПОмогите пожалуйста.
Биология
Деятельность человека улучшающее состояние природы например высоживание деревь??в и деятельность человека ущучшающее состояние природы например вырубка лесов.ПОмогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Создание карьеров с целью добычи полезных ископаемых, вырубка леса(т.к деревья употребляя СО2(Углекислый газ) выдают О2(кислород), так же человек помогает природе, нанося навоз на почву и тем самым добавляет в нее органику
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