Деятельность человека улучшающее состояние природы например высоживание деревь??в и деятельность человека ущучшающее состояние природы например вырубка лесов.ПОмогите пожалуйста.

Биология
Деятельность человека улучшающее состояние природы например высоживание деревь??в и деятельность человека ущучшающее состояние природы например вырубка лесов.ПОмогите пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Создание карьеров с целью добычи полезных ископаемых, вырубка леса(т.к деревья употребляя СО2(Углекислый газ) выдают О2(кислород), так же человек помогает природе, нанося навоз на почву и тем самым добавляет в нее органику
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Як зміниться погода якщо вітер дме з пустелі
Ответить
Математика
Чёрный древесный муравей побывал на пастбище 20 тысяч раз.Сколько раз пробежится этот муравей на пастбище,если сделает такую пробежку ещё 403 500 р...
Ответить
Английский язык
Гарри Поттер и филосовский камень. Ответить 2-4 предложения,на анг.яз 1 Когда он б??л снят. 2 Где он был снят 3 Режиссер фильма 4 Главные...
Ответить
Геометрия
Решите задачу по геометрии 26 плиииз
Ответить
Математика
Ширина комнаты 2м 5дм, а длина 4м. Сколько метров плинтуса нужно, чтобы закрыть щели между стеной и полом?
Ответить