На сколько частей или абзацев делится СОЧИНЕНИЕ по русскому языку!

Русский язык
На сколько частей или абзацев делится СОЧИНЕНИЕ по русскому языку!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинение делится три абзаца
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