Решите уравнение Икс плюс 27 минус 12 равно 42 и 115 минус 35 плюс игрек равно 39
Математика
Решите уравнение Икс плюс 27 минус 12 равно 42 и 115 минус 35 плюс игрек равно 39
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+27-12=42 42+12-27=27 115-35+у=39 у=115-39+35 у=41
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