Где протикает река конго
Математика
Где протикает река конго
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В центральной Африке, она самая полноводная и вторая по длине река в Африке. :D
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите написать сочинение на тему : один день из жизни простого война ( он долж??н быть не очень длинным и не очень коротким и желательно трог...
Математика
Математика
С одной и той же станции в одно и тоже время вышли в противоложных напровлениях дв?? поезда скорость одного 50 км/ч а в другого 85км/ч . какое раст...