Где протикает река конго

Математика
Где протикает река конго
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В центральной Африке, она самая полноводная и вторая по длине река в Африке. :D
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