Пожалуйста переводите текст очень нужно

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Последние дни недели - Суббота и Воскресенье. Они называются выходными. Люди не работают на выходных. Но студенты и учебники имеют лишь 1 выходной день. Это воскресенье. Выходные- моя любимая часть недели,потому что мне не надо идти в колледж. Я думаю,воскресенье самый лучший день недели. В этот день я просыпаюсь позже,чем обычно. Иногда я не встают до 9 или 10 часов. Как только я просыпаюсь, я проветриваю комнату,заправляю постель и делаю зарядку. Потом кушаю завтрак и помогаю маме помыть посуду. После завтрака я готова делать домашнюю работу и потом я буду свободна. Я встречаюсь с друзьями и мы обсуждаем наши планы. В прошлое воскресенье мы ходили в зоопарк. Там было много смешных животных. Было очень интересно провести там время. По воскресениям я обычно хожу на шоппинг.Моя мама говорит мне что купить и я иду в магазин. Как правило,магазин находится рядом с моим домом. В магазине много разных отделов и я могу многое там купить. Я иду в пекарню и покупаю там хлеб. Я всегда покупаю молоко в молочном отделе. Вечером мы с семьей собираемся вместе и смотрим телевизор или читаем книги. Чтение-мое хобби. Я люблю читать детективы или книги современных читателей. Где то в 11 вечера я ложусь спать.