Найдите предложение, в котором наречие обозночает меру. А. они наговорились вдоволь Б. прочитай стихотворение наизусть В. он нарочно ничего не делал Г. поневоле им пришлось остаться Д. завтра мы отправимся в путь
Русский язык
Найдите предложение, в котором наречие обозночает меру. А. они наговорились вдоволь Б. прочитай стихотворение наизусть В. он нарочно ничего не делал Г. поневоле им пришлось остаться Д. завтра мы отправимся в путь
Ответ(ы):
Гость:
Ответ А вдоволь-наречие,обозначающее меру(степень)
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