Найдите предложение, в котором наречие обозночает меру. А. они наговорились вдоволь Б. прочитай стихотворение наизусть В. он нарочно ничего не делал Г. поневоле им пришлось остаться Д. завтра мы отправимся в путь

Русский язык

Найдите предложение, в котором наречие обозночает меру. А. они наговорились вдоволь Б. прочитай стихотворение наизусть В. он нарочно ничего не делал Г. поневоле им пришлось остаться Д. завтра мы отправимся в путь

Автор: Гость