Найдите предложение, в котором наречие обозночает меру. А. они наговорились вдоволь Б. прочитай стихотворение наизусть В. он нарочно ничего не делал Г. поневоле им пришлось остаться Д. завтра мы отправимся в путь

Русский язык
Найдите предложение, в котором наречие обозночает меру. А. они наговорились вдоволь Б. прочитай стихотворение наизусть В. он нарочно ничего не делал Г. поневоле им пришлось остаться Д. завтра мы отправимся в путь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ А      вдоволь-наречие,обозначающее меру(степень)
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