Найдите произведение : а) 4,5 * 16; б) 4,07*28; в) 0,315*18, г)0,29*37; д)9*14,35; е)43,18*67; ж) 54*7,03 з)23*18,07 Решите столбиком ;*

Математика
Найдите произведение : а) 4,5 * 16; б) 4,07*28; в) 0,315*18, г)0,29*37; д)9*14,35; е)43,18*67; ж) 54*7,03 з)23*18,07 Решите столбиком ;*
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