Найдите произведение : а) 4,5 * 16; б) 4,07*28; в) 0,315*18, г)0,29*37; д)9*14,35; е)43,18*67; ж) 54*7,03 з)23*18,07 Решите столбиком ;*
Математика
Найдите произведение : а) 4,5 * 16; б) 4,07*28; в) 0,315*18, г)0,29*37; д)9*14,35; е)43,18*67; ж) 54*7,03 з)23*18,07 Решите столбиком ;*
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Ответы: 72 113.96 5,67 10,73 319,9 2893,06 379,62 415,61
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Сказуемое +второстепенный член+подлежащее.Которое предложение подходит к этой схеме :младший брат подрос. Мы пишем сочинение.Падают желтые листья.
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