Почему поставили памятник Петру 1 в Архангельске
Окружающий мир
Почему поставили памятник Петру 1 в Архангельске
Ответ(ы):
Гость:
Памятники Петру Первому установлены в Архангельске потому что Пётр трижды посещал этот город - в 1693-м, 1694-м и в 1702-м годах.
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