Почему поставили памятник Петру 1 в Архангельске

Окружающий мир
Почему поставили памятник Петру 1 в Архангельске
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Памятники Петру Первому установлены в Архангельске потому что Пётр трижды посещал этот город - в 1693-м, 1694-м и в 1702-м годах. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1218. С полным решением
Ответить
Математика
Сказуемое +второстепенный член+подлежащее.Которое предложение подходит к этой схеме :младший брат подрос. Мы пишем сочинение.Падают желтые листья.
Ответить
Окружающий мир
Какие системы составляют организм человека
Ответить
Другие предметы
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!! Пожалуйста. 1. Правила поведения при утечке газа. 2. Правила (поведения) действия при появлении запаха газа в квартире. 3. ...
Ответить
Русский язык
Составьте из слов предложения.прогуливалась,по,Ранним,Алла,утром,осенним,аллее,к??пил,на,Кирил,классе,в,пассажирский,билет,поезд вышли,на,перрон,Па...
Ответить