ПОМОГИТЕ СРОЧНО!! Пожалуйста. 1. Правила поведения при утечке газа. 2. Правила (поведения) действия при появлении запаха газа в квартире. 3. Правила поведения при отравлении угарным газом. 4. На какие основные группы делитс...

Гость: Гость:

1. проветрить помещение,перекрыть газ,вызвать газовую службу,не включать электро приборы 2.по сути те же,что и в п. 1 3. вынести чел. на свежий воздух,если без сознания проверить пульс и оказать доврачебную помощь,вызвать карету скорой помощи. если чел. в сознании, обильное тёплое питье,постельный режим. 4.синтетические моющие средства,чистящие,дизенфицирующие,средства по уходу за мебелью,при борьбе с насекомыми,паразитами, 5.ожог слизистой оболочки и удар по поджелудочной железе и печени 6.немедленная транспортировка пострадавшего в стационар. При возможности больному необходимо дать 6—8 капель 0,1% раствора атропина или 1—2 таблетки препарата красавки (белладонны). В случае остановки дыхания проводить непрерывное искусственное дыхание. При отравлениях вследствие попадания ядов в желудочно-кишечный тракт необходимо промывание желудка водой со взвесью активированного угля; Дают солевое слабительное. Ядохимикаты с кожи и слизистых оболочек удаляют водой