ПОМОГИТЕ СРОЧНО!! Пожалуйста. 1. Правила поведения при утечке газа. 2. Правила (поведения) действия при появлении запаха газа в квартире. 3. Правила поведения при отравлении угарным газом. 4. На какие основные группы делитс...
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ПОМОГИТЕ СРОЧНО!! Пожалуйста. 1. Правила поведения при утечке газа. 2. Правила (поведения) действия при появлении запаха газа в квартире. 3. Правила поведения при отравлении угарным газом. 4. На какие основные группы делится бытовая химия? 5. Почему уксусная кислота является опасной для жизни? 6. Оказание мед. помощи при отравлении ядохимическими. 7. Правила поведения в случае залива жилища.
Ответ(ы):
Гость:
1. проветрить помещение,перекрыть газ,вызвать газовую службу,не включать электро приборы 2.по сути те же,что и в п. 1 3. вынести чел. на свежий воздух,если без сознания проверить пульс и оказать доврачебную помощь,вызвать карету скорой помощи. если чел. в сознании, обильное тёплое питье,постельный режим. 4.синтетические моющие средства,чистящие,дизенфицирующие,средства по уходу за мебелью,при борьбе с насекомыми,паразитами, 5.ожог слизистой оболочки и удар по поджелудочной железе и печени 6.немедленная транспортировка пострадавшего в стационар. При возможности больному необходимо дать 6—8 капель 0,1% раствора атропина или 1—2 таблетки препарата красавки (белладонны). В случае остановки дыхания проводить непрерывное искусственное дыхание. При отравлениях вследствие попадания ядов в желудочно-кишечный тракт необходимо промывание желудка водой со взвесью активированного угля; Дают солевое слабительное. Ядохимикаты с кожи и слизистых оболочек удаляют водой
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