Перевести на казахский язык текст: у нашей бабушки сегодня день рождения.Мы с братом приготовили обед,испекли пирог.Бабушке очень понравилось наше угощение,она нас обняла и поблагодарила.
Қазақ тiлi
Перевести на казахский язык текст: у нашей бабушки сегодня день рождения.Мы с братом приготовили обед,испекли пирог.Бабушке очень понравилось наше угощение,она нас обняла и поблагодарила.
Ответ(ы):
Гость:
Оның ағасы біздің әжесі бүгін rozhdeniya.My күні кешкі пісірілген, қуырылған pirog.Babushke шын мәнінде біздің ләззатбуфет, ол бізді құшақтап алғысын білдірді.
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