Перевести на казахский язык текст: у нашей бабушки сегодня день рождения.Мы с братом приготовили обед,испекли пирог.Бабушке очень понравилось наше угощение,она нас обняла и поблагодарила.

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Перевести на казахский язык текст: у нашей бабушки сегодня день рождения.Мы с братом приготовили обед,испекли пирог.Бабушке очень понравилось наше угощение,она нас обняла и поблагодарила.

Автор: Гость