Слова с корнем гор гар - 10 слов спасибо
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Слова с корнем гор гар - 10 слов спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Корень ГАР пишется под ударением, а безударном положении ГОР Загар,перегар,угарный,нагар,гарь,загорелый,загорать,подгорать,горение,сгорая. Я думаю так
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