Просклоняйте писменно по падежам числа 763 и 284 (52балла)

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Просклоняйте писменно по падежам числа 763 и 284 (52балла)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И. п.-семьсот шестьдесят три. Р. п.-семисот шестидесяти трёх. Д. п.-семистам шестидесяти трём. В. п.-семьсот шестьдесят три. Т. п.-семьюстами шестьюдесятью тремя. П. п.-о семистах шестидесяти трех. И. п.-двести восемьдесят четыре. Р. п.-двухсот восьмидесяти четырёх. Д. п.-двумстам восьмидесяти четырём. В. п.-двести восемьдесят четыре. Т. п.-двумястами восьмьюдесятью четырьмя. П. п.-о двухстах восьмидесяти четырёх. Надеюсь правильно.
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