Чем объяснить отличия в строении стенок тонкого и толстого кишечника
Биология
Чем объяснить отличия в строении стенок тонкого и толстого кишечника
Ответ(ы):
Гость:
Отличия в строении стенок заключается в выполняемых ими функциях. стенка тонкого кишечника имеет множетство ворсинок, для того, чтобы увеличить поверхность контакта с пищевыми массами, для лучшего пищеварения, стенка толстого кишечника волнистая, так как там не происходит пищеварения, а только всасывание.
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