Пожалуйста помогие решить. Волк увидев зайца на расстоянии150м, бросился его догон??ть со скоростью 10м/с. успеет ли заяц добежать до дома, находящегося на расстоянии 400м, если его скорость равна 4/5скорости волка

Гость: Гость:

400/8=50(сек)-нужно зайцу чтобы добежать до дома 400+150=650(м)-расстояние от волка до дома зайца 650/10=65(сек) нужно волку что бы добежать до дома зайца 65-50=15(сек)-разность во времени ОТВЕТ-ДА, заяц сможет добежать до дома