Пожалуйста помогие решить. Волк увидев зайца на расстоянии150м, бросился его догон??ть со скоростью 10м/с. успеет ли заяц добежать до дома, находящегося на расстоянии 400м, если его скорость равна 4/5скорости волка
Математика
Пожалуйста помогие решить. Волк увидев зайца на расстоянии150м, бросился его догон??ть со скоростью 10м/с. успеет ли заяц добежать до дома, находящегося на расстоянии 400м, если его скорость равна 4/5скорости волка
Ответ(ы):
Гость:
400/8=50(сек)-нужно зайцу чтобы добежать до дома 400+150=650(м)-расстояние от волка до дома зайца 650/10=65(сек) нужно волку что бы добежать до дома зайца 65-50=15(сек)-разность во времени ОТВЕТ-ДА, заяц сможет добежать до дома
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